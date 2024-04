Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απειλή για βόμβα στη Δελφών

Το μήνυμα για τοποθέτηση βόμβας στην οδό Δελφών στη Θεσσαλονίκη.

Δύο βόμβες υποστηρίζουν πως έχουν βάλει άγνωστοι σε εταιρεία στην οδό Δελφών 184 στη Θεσσαλονίκη, σε μέιλ που έχουν αποστείλει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Σύμφωνα με το μήνυμα, δύο βόμβες έχουν τοποθετηθεί σε πλαστικές σακούλες, με κάθε βόμβα να ζυγίζει ένα κιλό και να έχει μηχανισμό απομακρυσμένης ενεργοποίησης.

Βάσει του ίδιου μηνύματος, οι βόμβες έχουν τοποθετηθεί σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και σε τρία αυτοκίνητα της εταιρείας.

Το περιθώριο που έχει δοθεί είναι μέχρι τις 11:00, ενώ οι δράστες αναφέρουν στο μήνυμά τους που είναι γραμμένο σε greeklish, πως, μετά την εταιρεία θα «χτυπήσουν» το σπίτι του ιδιοκτήτης της και του αδερφού του.

«Ξέρει αυτός ποιοι είμαστε και γιατί το κάνουμε», καταλήγει το μήνυμα.

