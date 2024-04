Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με θύμα ηλικιωμένο

Νεκρός ανασύρθηκε από το όχημά του ένας οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 78χρονο σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 78χρονος ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε παρακείμενη αποθήκη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

