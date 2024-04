Εύβοια

Εύβοια: Φάλαινα κολυμπά κοντά στις ακτές! (βίντεο)

Με ένα μοναδικό θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι, κάτοικοι οι οποίοι περπατούσαν δίπλα στη θάλασσα σε βόρειο σημείο του νησιού.

(Εικόνα: αρχείου)

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Απριλίου ένας άνθρωπος στην Εύβοια, όταν είδε μια φάλαινα-«φυσητήρα» να κολυμπά, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία.

Συγκεκριμένα όπως περιέγραψε στην ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού evima.gr ο κάτοικος της περιοχής, «είδα ένα τεράστιο ψαρί στην περιοχή Ήλια στη Βόρεια Εύβοια, να κολυμπάει μέσα στη θάλασσα κι όταν πλησίασα είδα πως ήταν φάλαινα». Ο άνδρας εργάζεται στο εργοτάξιο που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο που βρέθηκε η φάλαινα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για το είδος «Σιφιός» και το κήτος φαίνεται να έχει χάσει τον προσανατολισμό του, ίσως λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας των τελευταίων ημερών.

«Οι φάλαινες-«φυσητήρες» (Physeter macrocephalus), το τρίτο μεγαλύτερο ζώο του πλανήτη με τον μεγαλύτερο εγκέφαλο που έχει καταγραφεί ποτέ, έχουν βρει στις ελληνικές θάλασσες ένα ιδανικό “σπίτι”», αναφέρει σχετικά το ελληνικό τμήμα της οικολογικής οργάνωσης «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – World Wide Fund for the nature – WWF». Οι ανώτεροι αυτοί θηρευτές της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας και ρυθμιστές της υγείας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, απειλούνται με εξαφάνιση. Ανθρωπογενείς ήχοι όπως οι ήχοι από τις σεισμικές έρευνες για έρευνα υδρογονανθράκων, τις στρατιωτικές ασκήσεις και τις προπέλες των σκαφών, τους προκαλούν θανατηφόρους τραυματισμούς. Η κλιματική αλλαγή, η αλιεία με παρασυρόμενα αφρόδιχτα και η ρύπανση των θαλασσών από πετρελαιοκηλίδες και πλαστικά τα οποία κινδυνεύουν να καταπιούν τα συγκεκριμένα ζώα, μπορούν να έχουν ολέθριες συνέπειες για την ίδια τους την επιβίωση.

