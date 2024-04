Καβάλα

Καβάλα: κορίτσι τραυματίστηκε σε παιδική χαρά (εικόνες)

Η μικρούλα, τραυματίστηκε μπροστά στα μάτια της μητέρας της. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Ένα εξάχρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε στην παιδική χαρά του πάρκου Φαλήρου στην παραλιακή ζώνη της Καβάλας, όταν έσπασε η τραμπάλα στην οποία έπαιζε.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα μάτια της μητέρας του μικρού κοριτσιού, η οποία μετέφερε την κόρη της στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι γιατροί της έκαναν και ράμματα.

Στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

