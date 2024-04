Πιερία

Φωτιά στα Πιέρια Όρη: Στις φλόγες δασικές εκτάσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαίνεται η πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή στα Πιέρια Όρη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη δύσβατη περιοχή.

-

Εξακολουθεί να καίει δασική έκταση η πυρκαγιά που ξέσπασε, την Κυριακή το μεσημέρι, στην περιοχή Σαρακατσάνα, στα Πιέρια όρη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά, που εξελίσσεται μέσα σε χαράδρες, κατευθύνεται δυτικά από το σημείο εκκίνησης της, «τυλίγοντας» στο πέρασμά της δασικές εκτάσεις, ενώ λόγω του δύσβατου της περιοχής δεν έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα ενισχύεται η δύναμη της πυροσβεστικής, επίγεια, σε 131 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων και 35 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν αυτή την ώρα 3 ελικόπτερα.

Από τη φωτιά δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Πηγή βίντεο (1η Απριλίου 2024): Facebook/Forecast Weather Greece

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: 13χρονος “έφυγε” νικημένος από τον καρκίνο

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Την σκότωσε μόλις τον είχε καταγγείλει

TWA 840: Το τρομοκρατικό χτύπημα πάνω από το Άργος