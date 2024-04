Χανιά

Μεταναστευτικό - Γαύδος: Διάσωση δεκάδων παράτυπων μεταναστών από μικρό πλοιάριο

Πρόκειται για τον δεύτερο εντοπισμό και διάσωση μέσα σε 24 ώρες. Πού εντοπίστηκαν οι παράτυποι μετανάστες

Μικρό πλοιάριο με 29 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Γαύδου το μεσημέρι, με το λιμενικό να παρεμβαίνει για τη διάσωσή τους.

Με το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο που έπλεε στην περιοχή και το οποίο σε λίγη ώρα θα βρίσκεται στην Παλαιοχώρα Χανίων.



Πρόκειται για τον δεύτερο εντοπισμό και διάσωση μέσα σε 24 ώρες μετά τους 74 μετανάστες που περισυνελέγησαν χθες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, με το Λιμενικό να συλλαμβάνει δύο άτομα ως διακινητές ηλικίας 23 και 25 ετών, με την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα.

Οι μετανάστες θα οδηγηθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από το δήμο Χανίων.

