Άμφισσα - Φωτιά σε ΕΠΑΛ: “Αντί για ασφάλεια στον ηλεκτρολογικό πίνακα υπάρχει σύρμα του ενός λεπτού” (βίντεο)

Τι αναφέρει ο Μαρίνος Λύτρας, αναπληρωματικό μέλος σχολικής επιτροπής για το κτίριο του ΕΠΑΛ που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο Μαρίνος Λύτρας, αναπληρωματικό μέλος σχολικής επιτροπής, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπη ''Καλημέρα Ελλάδα'' σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε χθές σε ΕΠΑΛ της Άμφισσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχαν στο κτίριο εύλεκτα υλικά καθώς γινόταν εργασίες για να φτιαχτούν άρματα για τις απόκριες εκεί.

«Μην σας κάνει εντύπωση ότι υπήρχαν εύφλεκτα υλικά καθώς στον ηλεκτρολογικο πίνακα αντί να υπάρχει ασφάλεια υπάρχει σύρμα του ενός ενός λεπτού ευρώ.

Το ΕΠΑΛ έχει τεράστια προβλήματα στις εγκαταστάσεις του» ανέφερε ο Μαρίνος Λύτρας.

Ερωτηθείς στο που ωφείλεται η φωτιά απάντησε «Δεν ωφελείται σε βραχυκύκλωμα. Έχουμε καταγγείλει αυτά τα περιστατικά.

Εάν απαντήσει το υπουργείο, να δώσει απαντήσεις.

Ο δήμος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει

Στο συγκεκριμένο κτίριο στεγάζεται και γυμνάσιο.»

