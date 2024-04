Λάρισα

Φάρσαλα: Βρέθηκε αντιμέτωπη με διαρρήκτη μέσα στο σπίτι της

Αιφνιδιάστηκε και ο ίδιος ο δράστης από την παρουσία της γυναίκας μέσα στο σπίτι της.

Στιγμές αγωνίας έζησε μια γυναίκα, χθες το πρωί στο σπίτι της στα Φάρσαλα. Άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας εισέβαλε το πρωί στην οικία της παραβιάζοντας την πόρτα και κινούμενος στο διάδρομο του σπιτιού «άρπαξε »500 ευρώ.

Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία της γυναίκας, την προσέγγισε από πίσω, της έκλεισε το στόμα και την ακινητοποίησε ρίχνοντάς την στο πάτωμα διαφέυγοντας προς άγνωστη πορεία.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, ενώ η παθούσα μετέβη στο Κ.Υ. Φαρσάλων με μικρές εκδορές.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Α.Τ. Φαρσάλων, ενώ ο δράστης της ληστείας αναζητείται.

