Γιάννενα: Φωτιά στη φοιτητική εστία

Πανικός από τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη φοιτητική εστία του πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μεγάλη ήταν η αναστάτωση που προκλήθηκε λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημέρωμα όταν ξέσπασε φωτιά στη φοιτητική εστία εντός της Πανεπιστημιούπολης των Ιωαννίνων.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά περιορίστηκε σε ένα δωμάτιο του τρίτου ορόφου των εστιών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική όλοι οι φοιτητές απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τον χώρο ενώ γίνεται προανάκριση σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά.

Μία φοιτήτρια υπέστη κρίση πανικού και διακομίσθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στο χώρο των φοιτητικών εστιών βρέθηκαν ο υποδιοικητής του 1ου πυροσβεστικού Σταθμού, Αντιπύραρχος Πάνος Χρήστος, ο Διοικητής ΠΕΠΥΔ ΗΠΕΊΡΟΥ Αρχιπύραρχος Τσιώπος Κωνσταντίνος και ο Συντονιστής Υποστράτηγος Μπόκας Χριστόφορος.

