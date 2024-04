Ηράκλειο

Ηράκλειο: Τροχαίο με εγκατάλειψη και σύλληψη

Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του οδηγού του αυτοκινήτου και τον συνέλαβε 2 ώρες αργότερα.

Μια νεαρή κοπέλα, 22 ετών, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το βράδυ της Τρίτης ενώ περπατούσε στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, στο ύψος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και αμέσως μετά εγκαταλείφθηκε στην τύχη της.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνέχισε την πορεία του προς τα δυτικά, χωρίς να σταματήσει για να δει την κατάσταση της 22χρονης, η οποία μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του οδηγού του αυτοκινήτου και σύμφωνα με την ΕΡΤ τον συνέλαβε δύο ώρες μετά το τροχαίο, στην περιοχή των Λινοπεραμάτων.

