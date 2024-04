Κέρκυρα

Κέρκυρα: Καρέ - καρέ η αιματηρή συμπλοκή ανηλίκων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή ο νεαρός που προσπάθησε να τους χωρίσει.

-

Το φως της δημοσιότητας, είδε βίντεο από την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανήλικων μαθητών στην Κέρκυρα το μεσημέρι της Τετάρτης, μπροστά στα μάτια περαστικών.

Το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της Κέρκυρας και όπως φαίνεται στο βίντεο, οι μαθητές έρχονται στα χέρια και πέφτουν στο έδαφος ενώ δεκάδες άτομα γύρω τους παρακολουθούν τον άγριο τσακωμό τους.

Ένας από τους ανήλικους επιτέθηκε στους άλλους εφήβους σε κατάσταση αμόκ με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει με μαχαίρι, ενώ δεν δίστασε να τραυματίσει και έναν περαστικό που προσπάθησε να τον εμποδίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Πιο συγκεκριμένα, ο 18χρονος τραυματιας απο τη συμπλοκη στην Κεκρυρα θα μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων γιατι θα χρειαστει αγγειοχιεορουργική επέμβαση καθώς διαπιστώθηκε αγγειακό ανεύρυσμα εξαιτίας του τραυματισμού. Πρόκειται για τον νεαρόπου προσπάθησε να χωρίσει τους δύο ανήλικους.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Θύμα απαγωγής ζητά βοήθεια από αστυνομικούς και την πυροβολούν (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βια: Η Σοφία Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πάτρα: Φυλάκισε τη σύντροφό του με σκοπό να τη μαχαιρώσει