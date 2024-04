Έβρος

Αλεξανδρούπολη – καταγγελία: Σεξουαλική κακοποίηση 8χρονης από 64χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μικρή περιέγραψε στη μητέρα της, τον εφιάλτη που βίωνε όταν ο γείτονας μπορούσε να την πλησιάσει όταν βρισκόταν μόνη της.

-

Ένα νέο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, ήρθε στο φως, μετά από καταγγελία μητέρας στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, e-evros.gr μια μητέρα πήγε προχθές στο Αστυνομικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης και κατήγγειλε όλα όσα της αποκάλυψε η ανήλικη κόρη της.

Η 8χρονη ανέφερε στην μητέρα της ότι όσο διάστημα απουσίαζε από το σπίτι τους, ο 64χρονος γείτονας πλησίαζε την ανήλικη και την θώπευε στα γεννητικά όργανα, ενώ στο παρελθόν επιχείρησε να την φιλήσει στο στόμα και στο στήθος.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η 8χρονη, ο δράστης έβρισκε ευκαιρία όποτε απουσίαζε η μητέρα να την πλησιάζει, δείχνοντας της τα γεννητικά του όργανα.

Η ανήλικη εξετάστηκε από παιδοψυχίατρο η οποία επιβεβαίωσε όλα όσα κατήγγειλε η μητέρα. Ο δράστης συνελήφθη ενώ η 8χρονη αναμένεται να εξεταστεί από τον ιατροδικαστή του ΠΓΝΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία – Άγιοι Ανάργυροι: Αμείλικτα ερωτήματα για το πώς φτάσαμε στην τραγωδία

Μεξικό: Πολύνεκρες συγκρούσεις της εθνοφρουράς με κακοποιούς

Τέμπη – Καρυστιανού: Χρόνια η παθογένεια του πολιτικού συστήματος που υπονομεύει τις ζωές μας