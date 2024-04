Αχαΐα

Πάτρα: Ασθενής δραπέτευσε από ψυχιατρική κλινική

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο αθενής φέρεται να έχει στην κατοχή του μαχαίρι.

Σ’ εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό ασθενή που «εξαφανίστηκε» από τη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, όπου νοσηλευόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες «δραπέτευσε» από την Κλινική, με το προσωπικό όταν έγινε αντιληπτή η απουσία του να ενημερώνει την Αστυνομία.

