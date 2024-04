Λάρισα

Λάρισα: Αποπειράθηκε να βιάσει την υπάλληλο του σε τουαλέτες μπαρ

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, αλλά του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου.

Ένοχος για απόπειρα βιασμού σε βάρος 25χρονης πρώην υπαλλήλου του, κρίθηκε χθες ένας 37χρονος Βολιώτης, με μια κατά πλειοψηφία απόφαση που έλαβε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (ΜΟΔ) Λάρισας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερίας», ο 37χρονος πρώην εργοδότης της 25χρονης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο τα ξημερώματα της 11ης Σεπτεμβρίου 2021 εισήλθε «στον προθάλαμο των γυναικείων τουαλετών» σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχή του Βόλου και, «μόλις η παθούσα βγήκε από την τουαλέτα των γυναικών κινήθηκε επιθετικά προς το μέρος της και την ώθησε βίαια με τα χέρια του στο εσωτερικό της τουαλέτας».

«Η παθούσα από τη βίαιη ώθηση βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και ο κατηγορούμενος με τη δύναμη που ασκούσε το σώμα του πάνω της κατέστησε αδύνατη τη διαφυγή της». Με το Βούλευμα να περιγράφει στη συνέχεια τις πράξεις του κατηγορουμένου, πράξεις που δεν ολοκληρώθηκαν «επειδή εισήλθε εντός του χώρου των τουαλετών του καταστήματος» άλλος υπάλληλος «που αντιλήφθηκε την παρουσία του κατηγορουμένου και της παθούσης, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να σταματήσει τη δράση του και η παθούσα να βρει την ευκαιρία να απεμπλακεί και να αποχωρήσει από το σημείο».

Στο πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας η παθούσα περιέγραψε τα όσα έζησε εκείνο το βράδυ, ενώ μετά τις καταθέσεις μαρτύρων, ο κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία.

Ο εισαγγελέας της έδρας τόνισε μεταξύ άλλων πως, από την ακροαματική διαδικασία δεν αποδείχθηκε το στοιχείο της άσκησης βίας εκ μέρους του κατηγορουμένου, άλλα και όταν η παθούσα εξέφρασε την άρνησή της, ο κατηγορούμενος σταμάτησε και δεν προχώρησε σε πράξη, προτείνοντας να κηρυχθεί αθώος ο κατηγορούμενος για την πράξη της απόπειρας βιασμού. Τελικά το ΜΟΔ Λάρισας με μια κατά πλειοψηφία απόφασή του (5-2) έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο και αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου, επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή.

