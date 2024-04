Ηράκλειο

Κρήτη - Ενδοοικογενειακή βία: 34χρονη ξυλοκοπήθηκε από τον σύζυγό της

Ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για θέματα τα οποία δεν συνδέονται με ενδοοικογενειακή βία.

Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφεται στο Ηράκλειο στον απόηχο μάλιστα της γυναικοκτονίας στους Αγίους Αναργύρους.

Μία 34χρονη γυναίκα κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι ο σύζυγος την ξυλοκόπησε το μεσημέρι της Τετάρτης στο σπίτι τους στο Ηράκλειο.

Η ίδια κατάφερε να φύγει και να πάει στο Αστυνομικό Μέγαρο να τον καταγγείλει.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον δράστη στο σπίτι χωρίς όμως να τον εντοπίζουν για να επιστρέψουν το βράδυ παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και να τον συλλαμβάνουν.

Ο δράστης αν και παλιός γνώριμος των διωκτικών αρχών δεν έχει ξαναπασχολήσει για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 35χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

