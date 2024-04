Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος: Έφυγε από την ζωή κοριτσάκι 15 μηνών

Η αιτία θανάτου του παιδιού αναμένεται να προσδιοριστεί μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες, έπειτα από μια σειρά εξετάσεων που θα γίνουν.

Τραγωδία σημειώθηκε στη Ρόδο, καθώς χθες, 4 Απριλίου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου ένα κοριτσάκι 15 μηνών, χωρίς τις αισθήσεις του.

Δυστυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το κοριτσάκι ήταν νεκρό και αμέσως προχώρησαν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για να γίνει σχετική έρευνα, ενημερώνοντας έτσι και τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές καθώς επίσης και την Εισαγγελία Ρόδου όπως προβλέπεται.

Τα αίτια που οδήγησαν το μικρό κοριτσάκι σε θάνατο, αναμένεται να προσδιοριστούν μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες, έπειτα από μια σειρά εξετάσεων που θα γίνουν.

