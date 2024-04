Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: Βρήκαν νεκρό τον πατέρα τους ενώ ετοιμάζονταν για το σχολείο

Με μια ανείπωτη τραγωδία ήρθαν αντιμέτωπα, σήμερα το πρωί, δυο ανήλικα παιδιά στην Πάτρα, τα οποία βρήκαν τον 46χρονο πατέρα τους νεκρό.

(εικόνα αρχείου)

Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκαν σήμερα δύο μικρά παιδιά, στην Πάτρα.

Τα δύο παιδιά περίμεναν έξω από το σπίτι του πατέρα τους για να τα μεταφέρει στο σχολείο. Μάταια όμως γιατί ο 46χρονος ήταν νεκρός μέσα στο σπίτι.

Ολα συνέβησαν σήμερα νωρίς το πρωΐ, στην οδό Πολυτεχνείου, στην Οβρυά Πάτρας. Τα παιδιά έφθασαν έξω από την οικία με την μητέρα τους και όπως είχε συμφωνηθεί με τον πρώην συζυγό της θα τα μετάφερε αυτός στο σχολείο τους.

Τα παιδιά περίμεναν απέξω για ώρα και όταν αποφάσισαν να δουν γιατί αργεί ο πατέρας τους μπήκαν στο σπίτι. Το θέμα που αντίκρυσαν τα σόκαρε, καθώς είδαν τον 46χρονο νεκρό στο πάτωμα. Αμέσως άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Εσπευσαν γείτονες που ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Όπως έγινε γνωστό ο άνδρας έχασε την ζωή του από παθολογικά αίτια.

