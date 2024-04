Χανιά

Χανιά – ενδοοικογενειακή βία: Έδειρε τη γυναίκα του και το παιδί τους με αυτισμό

Με χειροπέδες κατέληξε ένας 46χρονος από τη Βουλγαρία μετά από επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο σπίτι της οικογένειας στα Χανιά, χθες (Πέμπτη 4/4), όταν σύμφωνα με την καταγγελία της 42χρονης συζύγου του ο 46χρονος, την απείλησε, την εξύβρισε και την χτύπησε, ενώ χειροδίκησε και σε βάρος του 9χρονου αγοριού τους, που είναι στο φάσμα του αυτισμού.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον άνδρα, ο οποίος συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Πηγή: ekriti.gr

