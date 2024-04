Βοιωτία

Φωτιά στη Βοιωτία: Στις φλόγες αγροτοδασική έκταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

-

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στη Δαύλεια Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14.25 σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ των περιοχών Δαυλειας και Αγίου Βλάσση Βοιωτίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Λίγο πριν από τις 18:00 η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Νωρίτερα, πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.08 σε οικοπεδικό χώρο ωστόσο τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: γυναίκα πήδηξε από το μπαλκόνι για να γλιτώσει ξυλοδαρμό από τον σύντροφο της (βίντεο)

Βραζιλία: Δολοφόνος πυροβολήθηκε 6 φορές σε δικαστήριο και επέζησε (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Έκλεβαν το ένα αυτοκίνητο μετά το άλλο και συνελήφθησαν