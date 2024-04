Λάρισα

Τύρναβος: Ηλικιωμένος πήγε να φιλήσει 10χρονο κορίτσι

Χειροπέδες σε έναν ηλικιωμένο πέρασαν οι αστυνομικοί, μετά από καταγγελία των γονιών του παιδιού.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε σήμερα το πρωί ένας 82χρονος ο οποίος, σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν στο Α. Τ Τυρνάβου, επιχείρησε να φιλήσει ένα δεκάχρονο κοριτσάκι.

Συγγενείς του παιδιού διαμαρτυρήθηκαν και απευθύνθηκαν στην αστυνομία.

Ο 8οχρονος έχει συλληφθεί.

Πηγή: paidis.com

