Φωτιά στο Λασίθι: Συνεχίζεται η μάχης της πυροσβεστικής - Τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί (βίντεο)

Τέσσερις οικισμοί έχουν εκκενωθεί εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται από το πρωί του Σαββάτου.

Συνεχίζουν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από νωρίς το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Μαύρος Κόλυμπος Λασιθίου Κρήτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί κι επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα επιχειρούν 169 πυροσβέστες με 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, τρεις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Πρόκειται για έναν 74χρονο κάτοικο από τον Μαύρο Κόλυμπο ο οποίος έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Βενιζέλειο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα και έχει διασωληνωθεί προληπτικά. Επιπλέον μία γυναίκα με κάταγμα στο χέρι, καθώς και ένας πυροσβέστης, ελαφρά τραυματισμένος με διάστρεμμα.

Σημειώνεται ότι οι οικισμοί Μαύρος Κόλυμπος, Αχλιά, Αγία Φωτιά και Γαλήνη έχουν εκκενωθεί από το πρωί και οι κάτοικοί τους έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

