Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: μητέρα κατηγορείται για κακοποίηση των παιδιών της

Πώς τα παιδιά έφυγαν από το σπίτι για να ζητήσουν βοήθεια...

-

Άλλη μια κακοποίηση έρχεται στο φως της δημοσιότητας αυτή την φορά στο νησί της Ζακύνθου.

Μετά την αυτοκτονία 49χρονου Ζακυνθινού στον Άγιο Δημήτριο πριν από λίγες ημέρες, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με κυνηγετικό όπλο και πριν προβεί στο απονενοημένο διάβημα άφησε σημειώματα, νέα στοιχεία σοκάρουν την τοπική κοινωνία.

Τα παιδιά του 49χρονου, 12 και 9 ετών έφυγαν από το σπίτι που ζούσαν με την μητέρα τους ζητώντας βοήθεια από γειτόνισσα της οικογένειας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες η 49χρονη μητέρα κακοποιούσε τα ανήλικα παιδιά εδώ και 3 χρόνια…

Η γυναίκα στην οποία προσέφυγαν για βοήθεια ενημέρωσε την αστυνομία και άμεσα συνελήφθη η 49χρονη μητέρα με τα παιδιά να διακομίζονται στο νοσοκομείο της Ζακύνθου. Μετά από εξέταση των ιατρών διαπιστώθηκαν σημάδια κακοποίησης στο σώμα των παιδιών.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ανέλαβε την φροντίδα των δυο ανηλίκων με την μητέρα να αναμένεται να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα.

Έρευνα για το περιστατικό κακοποίησης πραγματοποιεί το Α.Τ. Αλυκών.

Πηγή: imerazante.gr

