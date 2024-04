Αχαΐα

Ενδοοικογενειακή βία – Πάτρα: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει το άλμα της γυναίκας από το μπαλκόνι

Μια γυναίκα αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι για να γλιτώσει τα χειρότερα. Πως αντέδρασαν οι γείτονες στο περιστατικό.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτή την φορά στην Πάτρα, λίγο έλειψε να μετατραπεί σε τραγωδία, καθώς μια γυναίκα, προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα, πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της στο δρόμο για να διαφύγει.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ήταν ένας γείτονας, ο Γιάγκος Ραυτόπουλος, ο οποίος μίλησε γι’ αυτό, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα». «Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 4 και μισή τα ξημερώματα, όταν η γειτονιά ξύπνησε από έναν καυγά, με βρισιές και θορύβους, που ήταν κλιμακούμενος και πήγαινε από το κακό στο χειρότερο», είπε αρχικά.

«Ήμουν σε ετοιμότητα να επέμβω αν χρειαζόταν, όπως και μια γειτόνισσα η οποία ειδοποίησε την αστυνομία. Κι ενώ βρισκόμασταν σε ετοιμότητα, είδαμε να πέφτει κάτι από το μπαλκόνι το οποίο ήταν η τσάντα της κοπέλας και ακολούθησε μια δεύτερη πτώση, που με τεράστια έκπληξη αντιληφθήκαμε ότι ήταν η ίδια η κοπέλα, που πήδηξε για να ξεφύγει», ανέφερε ο κ. Ραυτόπουλος.

«Μετά από αυτό, η γειτόνισσα ανέλαβε να βοηθήσει την κοπέλα να φύγει κι εγώ ανέλαβα να αποτρέψω τον άντρα να την κυνηγήσει», κατέληξε την εξιστόρηση του για το θλιβερό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, που ευτυχώς έληξε αφήνοντας μόνο μερικές εκδορές τόσο στη γυναίκα όσο και στον άντρα.

