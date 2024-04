Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη – ενδοοικογενειακή βία: Δάγκωσε και λήστεψε τη σύντροφο του

Εφιαλτικές στιγμές για 32χρονη. Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν τον δράστη.

Σοκ προκαλεί ένα ακόμα ενδοοικογενειακό επεισόδιο, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, με έναν 39χρονο να επιτίθεται άγρια στη σύντροφό του και να τη ληστεύει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 39χρονος απείλησε, έβρισε και χτύπησε στην πλάτη την 32χρονη σύντροφό του, ενώ στη συνέχεια τη δάγκωσε, την έπιασε από το λαιμό και της έκλεψε ένα λάπτοπ, στο διαμέρισμα που διαμένει, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν τον δράστη.

Πηγή: thestival.gr

