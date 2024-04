Ηράκλειο

Κρήτη: Συνελήφθη 30χρονος για εμπρησμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άντρας κατηγορείται για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

-

Στη σύλληψη 30χρονου, ο οποίος πέταξε εύφλεκτο υλικό σε μηχάνημα που βρισκόταν πάνω στον ΒΟΑΚ στο ύψος του Γιόφυρου στο Ηράκλειο, προχώρησαν χθες το βράδυ 8-4-2024 αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου. Το μηχάνημα τυλίχθηκε στις φλόγες και άμεσα στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής, προκειμένου να σβήσει τη φωτιά.

Ο 30χρονος, που έγινε αντιληπτός και συνελήφθη άμεσα, κατηγορείται για εμπρησμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

Ειδήσεις σημέρα:

Πάμπλο Πικάσο: Ο τολμηρός, πρωτοποριακός καλλιτέχνης

Άγιοι Ανάργυροι – γυναικοκτονία: “Το έγκλημα ήταν προμελετημένο”

Missing alert – Θεσπρωτία: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 33χρονου