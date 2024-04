Μαγνησία

Βόλος: Αγριος ξυλοδαρμός μαθητή με αναπηρία από συνομήλικό του

Πώς συνέβη το περιστατικό που αναστάτωσε τη σχολική κοινότητα στον Βόλο.

Νέο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού απασχολεί τη μαθητική κοινότητα, αλλά και τις τοπικές αρχές του Βόλου.

Αυτή τη φορά, μαθητής Γενικού Λυκείου πηδώντας από τα κάγκελα ΕΠΑΛ, εισέβαλε στο σχολείο και έδειρε μαθητή με αναπηρία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η επίθεση ήταν άγρια, καθώς ο μαθητής που επιτέθηκε στον άλλον τον έριξε κάτω και να τον κλωτσούσε κατ’ επανάληψη, για άγνωστο λόγο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως τον μαθητή του ΓΕΛ έπιασαν οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί, όμως αυτός ξέφυγε, πήδηξε και πάλι τα κάγκελα και εξαφανίστηκε.

Ωστόσο, ο μαθητής αναγνωρίστηκε από άλλους μαθητές του ΕΠΑΛ.

Όπως είπε στην ΕΡΤ Βόλου ο προϊστάμενος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σωκράτης Σαβελίδης, το περιστατικό συνέβη στο 3ο ΕΠΑΛ σήμερα το πρωί.

Η διευθύντρια του σχολείου κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, η οποία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση.

Πηγή: taxydromos.gr

