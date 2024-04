Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε ισόγειο - Aπεγκλωβίστηκαν 8 άτομα

Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Στουρνάρα, στην περιοχή της Παλιάς Λαχαναγοράς. Τι ακριβώς συνέβη

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε μετά τις 2μ.μ. σε ισόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Στουρνάρα, στην περιοχή της Παλιάς Λαχαναγοράς, στη Θεσσαλονίκη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κλήθηκε η Πυροσβεστική, που χρειάστηκε να απεγκλωβίσει οκτώ άτομα -μεταξύ αυτών πέντε ανήλικα, λόγω των έντονων καπνών που «τύλιξαν» το εσωτερικό της πολυκατοικίας. Στο σημείο κατέφθασαν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

