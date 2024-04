Εύβοια

Χαλκίδα: Τον έστειλε στο νοσοκομείο για έναν αγώνα μπάσκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Άναψαν τα αίματα" σε καφέ-μπαρ του κέντρου της πόλης, και η διένεξη για τον αγώνα οδήγησε σε συμπλοκή.

-

Ένας διαπληκτισμός οπαδών διαφορετικών ομάδων με θέμα έναν αγώνα μπάσκετ, οδήγησε σε αιματηρό επεισόδιο στην Εύβοια.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού evima.gr , ο επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 06.04 λίγο μετά τις 22.00 σε καφέ-μπαρ στη Χαλκίδα, κοντά στο μέγαρο της Περιφερειακής Ενότητας Έυβοιας.

Τρεις άνδρες που βρίσκονταν στο χώρο στην τηλεόραση του καταστήματος αγώνα μπάσκετ ανδρών, τσακώθηκαν μεταξύ τους, ώσπου η ένταση κορυφώθηκε και άρχισαν να παλεύουν με χτυπήματα και ύβρεις.

Αμέσως κάποιοι θαμώνες του καταστήματος ειδοποίησαν τις Αρχές. Μόλις έφτασε στο σημείο η Αστυνομία εντόπισε αιμόφυρτο τον έναν άνδρα, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ειδήσεις σημέρα:

Μητσοτάκης από Τήλο: Απολύτως εφικτός στόχος η ανακύκλωση στο 100% (εικόνες)

Άγιοι Ανάργυροι – γυναικοκτονία: “Το έγκλημα ήταν προμελετημένο”

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης για Μαλένα και Ίριδα: Τώρα είμαι σίγουρος για τις δολοφονίες τους