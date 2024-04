Ξάνθη

Ξάνθη: Αντιδράσεις Μητροπολίτη κατά μέταλ συναυλίας

Κάθε προσπάθεια να ακυρωθεί η προγραμματισμένη μουσική εκδήλωση, κατέβαλε ο τοπικός ιεράρχης.

O Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήμων προσπάθησε να ακυρώσει συναυλία μέταλ μουσικής που θα πραγματοποιείτο στην πόλη, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Συγκεκριμένα πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι ο frontman του γνωστού ελληνικού metal συγκροτήματος Rotting Christ Σάκης Τόλης, θα πραγματοποιήσει συναυλία στην Ξάνθη για την προώθηση του πρώτου του προσωπικού άλμπουμ. Παρόλο όμως που ο τραγουδιστής εμφανιζόταν χωρίς το συγκρότημα, το γεγονός ότι ηγείται σχήματος με το όνομα Rotting Christ (Σάπιος Χριστός), όμως, φαίνεται πώς προκάλεσε την αντίδραση του, Μητροπολίτη ο οποίος έκανε ενέργειες προσπαθώντας να ακυρώσει την εκδήλωση.

Οι ιδιοκτήτες του κλαμπ όπου θα εμφανιζόταν ο Σάκης Τόλης φαίνεται ότι δεν έλαβαν υπόψη τους τις αντιδράσεις και τελικά η μουσική βραδιά έγινε κανονικά το περασμένο Σάββατο όπως ήταν προγραμματισμένη.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης xathinews.gr , μετά τη συναυλία η Μητρόπολη Ξάνθης εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου ενημερώνει τους πιστούς Χριστιανούς για τις ενέργειες του Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας κ.κ. Παντελεήμονος σχετικά με την πρόσφατη μουσική εκδήλωση των SAKIS, TOLIS +613, οι οποίοι συμμετέχουν και στο συγκρότημα Rotting Christ, που έλαβε χώρα στην επιχείρηση “ΜΙΣΙΡΛΟΥ”. Ο Σεβασμιώτατος εγκαίρως κάλεσε στο γραφείο τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης και ζήτησε τη ματαίωση της εν λόγω εκδηλώσεως, διότι αποτελεί βλασφημία της πίστεως, και μάλιστα απέστειλε και σχετική επιστολή επί το επισημότερον. Η εκδήλωση δυστυχ?ς πραγματοποιήθηκε. Η Ιερά Μητρόπολη εκφράζει τη λύπη της και καταδικάζει την ενέργεια. Οι εν λόγω κύριοι υιοθετούντες τις περί Χριστού απόψεις του συγκροτήματος αποστασιοποιούνται από την Εκκλησία».

