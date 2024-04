Δωδεκανήσα

Ενδοοικογενειακή βία - Κως: Κλώτσησε την γυναίκα του και την έδιωξε από το σπίτι

Μόνο χθες, 9 Απριλίου καταγγέλθηκαν 141 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με την αστυνομία να προχωράει σε 73 συλλήψεις.

Συνεχίζονται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με τις Αρχές να καλούνται να διαχειριστούν 141 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μόνο την Τρίτη και προχώρησαν σε 73 συλλήψεις με πέντε θύματα να ζητούν να διαμείνουν σε δομή.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, χαρακτηριστικό είναι ένα περιστατικό που καταγράφηκε στο Πλατάνι της Κως, όπου το μεσημέρι της Τρίτης μετέβη στο αστυνομικό τμήμα μια 47χρονη, η οποία υπέβαλε έγκληση σε βάρος του 44χρονου συζύγου της, ο οποίος είναι στρατιωτικός, διότι την απείλησε λέγοντας τη φράση: «θα δεις τι θα πάθεις».

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η γυναίκα, εκείνος την τράβηξε από τα μαλλιά, την κλώτσησε και την έδιωξε από το σπίτι τους. Η 47χρονη δεν ήθελε ιατροδικαστική εξέταση ενώ της χορηγήθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα με Κατάλογο Φορέων και Υπηρεσιών Παροχής Αρωγής σε Θύματα Ενδοοικογενειακής Βίας.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με όχημα του Α.Τ. Κω σε φιλική ασφαλή κατοικία, στην οποία φιλοξενείται.

