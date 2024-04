Αχαΐα

Ενδοσχολική βία - Αίγιο: Έστησαν καρτέρι έξω από σχολείο και ξυλοκόπησαν μαθητή

Παρόμοιο περιστατικό συνέβη σε άλλο σχολείο της περιοχής προ ολίγων ημερών, ενώ τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού είναι καθημερινό φαινόμενο.

Ανήλικοι, εξωσχολικοί που φαίνεται ότι έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος της σχολικής κοινότητας του Αιγίου, περίμεναν και ξυλοκόπησαν μαθητή λυκείου που κατέφυγε στο σχολείο για να γλιτώσει.

Σοβαρό επεισόδιο βίας στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Αιγίου κλήθηκε να αντιμετωπίσει το μεσημέρι σήμερα το Α.Τ. Αιγίου. Το περιστατικό, με βάση τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί ξεκίνησε το πρωί όταν ένας 17χρονος μαθητής από την Ακράτα που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο προαύλιο του σχολείου, δέχθηκε εξύβριση με απειλές από έναν 15χρονο Αιγιώτη που βρέθηκε έξω από το σχολικό συγκρότημα.

Το μεσημέρι με το σχόλασμα ο 15χρονος που φαίνεται ότι είχε και θράσος και δύναμη, μαζί με νεαρό συνεργό του, έστησε καρτέρι στον 17χρονο, τον κυνήγησε μέχρι τη στάση του λεωφορείου, τον έριξε κάτω και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο 17χρονος επέστρεψε χτυπημένος μέσα στο σχολείο και ζήτησε τελικά βοήθεια από τους καθηγητές ενώ οι δύο εξωσχολικοί διέφυγαν πιθανότατα προς την Πάτρα.

Τον 17χρονο παρέλαβε ο πατέρας του και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ερευνάται η συμμετοχή των δύο εξωσχολικών και σε παρόμοιο επεισόδιο στο ίδιο σχολείο, προ 20ημέρου, με θύμα άλλο μαθητή. Σύμφωνα με καταγγελίες, οι εκφοβισμοί στο συγκεκριμένο ΕΠΑΛ είναι σχεδόν καθημερινοί με τους εξωσχολικούς, ανήλικους, δράστες, να έχουν ανοίξει κάποιο προηγούμενο με παιδιά του σχολείου.

