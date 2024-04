Ξάνθη

Ξάνθη: νεκρή 75χρονη από επίθεση γυναίκας - “τσαντάκια”

Τραγωδία στην Ξάνθη, όταν γυναίκα - τσαντάκιας λήστεψε ηλικιωμένη, η οποία τραυματίστηκε κατά την επίθεση και κατέληξε στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα.

Μία άγρια ληστεία συνέβη το πρωί της Τετάρτης σε κεντρικό σημείο της Ξάνθης όταν μια γυναίκα όρμηξε σε μια ηλικιωμένη και της πήρε με τη βία την τσάντα της, με αποτέλεσμα το θύμα να χάσει τη ζωή του.

Η δράστης έφυγε τρέχοντας προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω της πεσμένη και αιμόφυρτη στον δρόμο την γυναίκα.

Η 75χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ξάνθης με ασθενοφόρο, και έφερε σοβαρό τραύμα στο μάτι όπου και διασωληνώθηκε, αλλά δυστυχώς λίγη ώρα μετά κατέληξε από ανακοπή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στην ζωή.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και συνεχίζει τις αναζητήσεις της δράστιδας η οποία διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση .

