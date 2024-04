Ηράκλειο

Κρήτη: Συλλήψεις για ναρκωτικά στο Ηράκλειο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών βρέθηκε στην κατοχή δύο ανδρών.

-

Περίπου ένα κιλό κοκαΐνης και δύο κιλά κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, οι οποίοι παράλληλα προχώρησαν στη σύλληψη δύο ανδρών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι δύο συλλήψεις έγιναν, σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά από αξιοποίηση στοιχείων για τα δύο άτομα, που φέρονταν να κατέχουν και διακινούν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε ο χώρος που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των ναρκωτικών, στον οποίο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 966,5 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο κιλά και 112 γραμμάρια κάνναβης, τρεις ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 20.120 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και οι ιδιόχειρες σημειώσεις.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου.

Εικόνες: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλιούπολη: Θρίλερ με τη μάνα και τον γιο που βρέθηκαν νεκροί από πυροβολισμούς

“Τουρισμός για Όλους”: Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις - Το επόμενο στάδιο

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Τέμπη: Όλα τα ηχητικά είναι στη Δικαιοσύνη, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση