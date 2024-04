Πέλλα

Γιαννιτσά: Νεκρός από μετωπική σύγκρουση οχημάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοσχερώς κατεστραμμένα τα δύο οχήματα, στο ένα από τα οποία βρέθηκε και ανασύρθηκε ο άτυχος οδηγός του.

-

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν άνδρα 51 ετών, σημειώθηκε την Παρασκευή στην Παλαιά Εθνική Οδό Γιαννιτσών – Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στις 12.40 το μεσημέρι το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άτυχος 51χρονος, συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό που οδηγούσε ένας άνδρας 41 ετών. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 35ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

Πηγή: LogosPellas.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τζόνσον: Απορρίπτει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και… απαγγέλλει Ιλιάδα (βίντεο)

Ύψη κτηρίων: “Στοπ” και από την Κηφισιά σε νέες οικοδομικές άδειες

Παπαδάκης - Αυτιάς μαζί στην τηλεόραση μετά από 21 χρόνια (βιντεο)