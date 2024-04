Αχαΐα

Πάτρα - Μηνιγγίτιδα: Ακρωτηριάστηκε 20χρονη φοιτήτρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον ακρωτηριασμό των ποδιών της 20χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών, που είχε διαγνωστεί με μηνιγγίτιδα, προχώρησαν οι γιατροί.

-

Στον ακρωτηριασμό της 20χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα προχώρησαν οι γιατροί μετά από επιπλοκές της νόσου που εμφάνισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η φοιτήτρια μεταφέρθηκε, πριν από περίπου 20 ημέρες, από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών όπου νοσηλευόταν, στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, καθώς παρουσίασε σηπτικά έμβολα, τα οποία δημιούργησαν γάγγραινα στο κάτω μέρος και των δύο ποδιών της.

Οι γιατροί στο ΚΑΤ πήραν την απόφαση για ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών, από το μέρος του γονάτου και κάτω, για να μην επεκταθεί η επιπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται βελτιωμένη με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι ότι κατάφεραν να περιορίσουν τη βλάβη.

Υπενθυμίζεται ότι η φοιτήτρια κατέρρευσε το απόγευμα της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου στον χώρο του Τμήματος Μαθηματικών, όπου φοιτά.

Οι συμφοιτητές της κάλεσαν ασθενοφόρο, το οποίο τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών όπου διασωληνώθηκε άμεσα, καθώς η κατάστασή της ήταν ιδιαίτερα. επιβαρυμένη.

Ειδήσεις σήμερα:

Φλώρινα: Οργάνωση έκανε απάτες με “εισπράκτορα” μια ηλικιωμένη

Ο Πύρρος Δήμας έγινε ξανά πατέρας: Το μήνυμα για τη νεογέννητη κόρη του (εικόνες)

Λαθρεμπόριο καπνού: Χιλιάδες πακέτα παράνομων τσιγάρων βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη