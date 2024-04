Λάρισα

Λάρισα: Γυναίκα δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκύλων

Τον τρόμο έζησε μία γυναίκα όταν της επιτέθηκαν αδέσποτα σκυλιά. Η έκκλησή της.

Μία γυναίκα στη Λάρισα δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκυλιών, την περασμένη Παρασκευή.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη συνοικία της Νέας Σμύρνης, όταν η άτυχη γυναίκα επιχείρησε να κατέβει από το αστικό λεωφορείο. Τότε δέχθηκε επίθεση σύμφωνα με τα καταγγελλόμενά της στο onlarissa.gr, από αδέσποτα σκυλιά. Έχοντας κυριευτεί από φόβο και στην προσπάθειά της να προστατευτεί έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι και τον ώμο της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε από τον σύζυγό της στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ μέσω της εφημερίδας μας εκπέμπει sos, καλώντας του ιθύνοντες να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να εκλείψει το πρόβλημα με τα αδέσποτα σκυλιά στην περιοχή τα οποία είναι επιθετικά και σκορπούν τον φόβο.

