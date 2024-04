Revenge Porn – Σαντορίνη: Ανήλικος διέδιδε τις φωτογραφίες της φίλης του

Κυκλάδες

Θύμα revenge porn έπεσε μία 17χρονη, όταν αποφάσισε να χωρίσει από τον φίλο της.

Δεν τολμάει να βγει από το σπίτι της στην Σαντορίνη μια ανήλικη μαθήτρια, η οποία έπαθε σοκ όταν ενημερώθηκε από τους γνωστούς της ότι κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι μέσω κινητού τηλεφώνου άσεμνες φωτογραφίες της και διαπίστωσε ότι έγινε στόχος εκδικητικής πορνογραφίας.

Η ανήλικη κοπέλα υπέβαλε καταγγελία στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας και κατονόμασε τον 17χρονο πρώην φίλο της ότι διέδιδε τις φωτογραφίες που του είχε στείλει, για να την εκδικηθεί επειδή διέκοψε τον δεσμό τους. Ο επίσης ανήλικος μαθητής εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής και στο κινητό του βρέθηκαν οι επίμαχες φωτογραφίες.

Ο 17χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων, με την οποία παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου. Μαζί του, ήταν και η μητέρα του, που επίσης συνελήφθη καθώς κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

