Τροχαίο - Ναύπλιο: νεκρός οδηγός μηχανής (εικόνες)

Πώς συνέβη η τραγωδία στην άσφαλτο που στοίχισε τη ζωή ενός άνδρα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της γυναίκας που ήταν μαζί του στην μηχανή.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ναύπλιο, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό μιας κοπέλας.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο σημειώθηκε στις 05:30 περίπου το πρωί της Δευτέρας 15 Απριλίου, στην επαρχιακή οδό Ναυπλίου – Αγίου Αδριανού, στο ύψος του Ρέματος Ραμαντάνι, όταν ο άτυχος οδηγός έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει θανάσιμα, ενώ τραυματίστηκε και μια κοπέλα που επέβαινε στη μηχανή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Σήμερα (15.4.2024) και πρώτες πρωινές ώρες, στο 3ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Ναυπλίου - Αγίου Ανδριανού, δίκυκλη μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου."

