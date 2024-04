Ρεθύμνου

Δραματική διάσωση 6χρονης από τη θάλασσα – Κόπηκε το σχοινί που την τραβούσαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από θαύμα σώθηκε το παιδί, καθώς και όσοι βούτηξαν στη θάλασσα για να το σώσουν.

-

Παραλίγο τραγωδία σε παραλία του Ρεθύμνου, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Ένα 6χρονο κοριτσάκι παρασύρθηκε από θαλάσσιο ρεύμα και όταν βούτηξε ο πατέρας του, πάνω στην προσπάθειά του να το σώσει, παρασύρθηκε κι αυτός σε μεγάλη απόσταση από την ακτή.

Αστυνομικός του ΤΑΕ Ρεθύμνου μαζί με στρατιωτικό του Πολεμικού Ναυτικού, μπήκαν κρατώντας σωσίβιο δεμένο με την ακτή με σχοινί 50-70 μέτρων.

Χαρακτηριστικό των ισχυρών ρευμάτων είναι πως στην προσπάθεια να βγουν και οι τέσσερις κι ενώ τραβούσαν από την ακτή το σχοινί, έκοψε με αποτέλεσμα να βγουν έπειτα από μεγάλη προσπάθεια.

Το κοριτσάκι ήταν σε κατάσταση σοκ, ενώ δεν πρόλαβε να πιει μεγάλη ποσότητα νερού.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα: