Χίος

Χίος - Καταγγελία Συλλόγου ΑΜΕΑ: Ανήλικος με αυτισμό δεμένος χειροπόδαρα με ιμάντες

Τι αναφέρει η καταγγελία του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με τον ανήλικο που μεταφέρθηκε στην Αθήνα για να νοσηλευθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Καταγγελία για απάνθρωπη μεταφορά και νοσηλεία ενός 17χρονου αγοριού με αυτισμό από την Χίο σε ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας, κάνει ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα του Συλλόγου ο ανήλικος με αυτισμό που μετήχθη με εισαγγελική εντολή από τη Χίο στην Αθήνα, βρέθηκε σε δωμάτιο γνωστού ψυχιατρικού νοσοκομείου, δεμένος χειροπόδαρα με ιμάντες.

Παράλληλα ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με ανακοίνωση του ζητά την διερεύνηση της υπόθεσης.

«Στο πλαίσιο της ιατρικής παρέμβασης, το παιδί δέθηκε με ιμάντες χειροπόδαρα πάνω στο νοσοκομειακό κρεβάτι… Εύκολα φαντάζεται κανείς τις επιπτώσεις σε ένα παιδί με αυτισμό σε τέτοιες συνθήκες» υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι του συλλόγου.

Σύμφωνα με την ertnews που επικαλείται τον Παγχιακό Σύλλογο, ο συγκεκριμένος μαθητής με αυτισμό, μεταφέρθηκε στην Αθήνα με εισαγγελική εντολή, λόγω μη ελεγχόμενης συμπεριφοράς, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς ιατρούς και να του δοθεί κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Βρέθηκε, όμως, σύμφωνα με τα μέλη του συλλόγου, μετά την υπερένταση του ταξιδιού, που έγινε με συνοδεία αστυνομικού, δεμένο με ιμάντες στο κρεβάτι του ψυχιατρικού νοσοκομείου, από τους οποίους φέρεται να λύθηκε μόλις σήμερα, Δευτέρα.

«Απαιτούμε άμεσα να διερευνηθεί αυτό το περιστατικό που δημιουργεί πολύ σοβαρά ερωτηματικά», τονίζει ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. «Αναδεικνύεται και πάλι η ουσιαστική έλλειψη ολοκληρωμένης κοινωνικής-κρατικής φροντίδας και πρόνοιας, έγκαιρης διάγνωσης και παρακολούθησης, θεραπευτικής προσέγγισης και εκπαίδευσης, σε περιπτώσεις ΑμεΑ, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό, πρώτα και κύρια στο νησί μας. Η διαχείριση του αυτισμού αφορά όλες τις διαβαθμίσεις του και όχι μονάχα τις πιο ήπιες”.

Ως σωματείο – καταλήγει η ανακοίνωση – “στεκόμαστε συμπαραστάτες στην οικογένεια και το παιδί. Αγωνιούμε, γι’ αυτό και ζητάμε να απαντηθούν τα εξής:

Υπό ποιες συνθήκες έγινε η μεταγωγή; Υπήρχε ανάλογο επιστημονικό προσωπικό στη συνοδεία;

Γιατί δεν νοσηλεύτηκε στην Ψυχιατρική Κλινική Χίου;

Έχουν ενημερωθεί σε ό,τι αφορά το συμβάν η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και η Κοινωνική Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Χίου;».