Κορινθία

Κορινθία: Νεκρός νεαρός δικυκλιστής - Σφοδρή σύγκρουση με ΙΧ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως, ο άτυχος νεαρός υπέκυψε στα τραύματα του.

-

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κορινθία, σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ένας 22χρονος δικυκλιστής από την Κόρινθο έχασε τη ζωη του όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με Ι.Χ αυτοκίνητο.

Πιο συγκεκριμένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 16:00 στην παλιά εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στον παράλληλο της Εθνικής οδού, μετά τα διόδια Καλαμακίου, όταν Ι.Χ αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με μηχανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, ο δικυκλιστής τραυματίστηκε βαριά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο, ο άτυχος νεαρός υπέκυψε στα τραύματα του.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Ειδήσεις σήμερα:

Influencers: πανευρωπαϊκό σαφάρι ελέγχων - 20 Έλληνες στη λίστα

Ιεράπετρα: Ανατροπή στο θάνατο του 65χρονου Γερμανού

Μέση Ανατολή: Τα σενάρια για την ενδεχόμενη απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν