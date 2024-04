Δωδεκανήσα

Νίσυρος: Κατήγγειλε παρενόχληση του παιδιού του και κινδυνεύει με απέλαση (βίντεο)

Πώς συνέβη το περιστατικό που καταγγέλλει ο πατέρας. Με ποια αιτιολογία οι αρχές εστίασαν στο ζήτημα του καθεστώτος διαμονής του.

Σε αναβρασμό βρίσκεται από την Τρίτη 16.04 η τοπική κοινωνία της Νισύρου, καθώς ένας μετανάστης πολίτης Αλβανίας και κάτοικος του νησιού, ο οποίος κατήγγειλε στην ΕΛ.ΑΣ. την σεξουαλική παρενόχληση του 10χρονου παιδιού του, συνελήφθη και κινδυνεύει με απέλαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας προσήλθε σοκαρισμένος στο Α.Τ. του νησιού για να καταγγείλει ότι άλλος κάτοικος, υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού ο οποίος υπηρετούσε σε τοπικό μουσείο, έδειξε στο παιδί του υλικό πορνογραφίας και σε μεταγενέστερο διάστημα έφυγε ανενόχλητος από το νησί σα να μην είχε προβεί στην πράξη του. Ωστόσο κατά τη λήψη της καταγγελίας, η Αστυνομία έκρινε σκόπιμο να εστιάσει στο γεγονός ότι ο πατέρας βρίσκεται στη χώρα μας χωρίς να έχει τα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα ή κάποια άδεια διαμονής σε ισχύ, και να κινήσει τις διαδικασίες για την απομάκρυνσή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταγγελία του άνδρα υπήρξε καταλυτική, καθώς μετά από αυτήν ακολούθησαν αντίστοιχες αναφορές άλλων γονέων, οι οποίοι βρήκαν το θάρρος να καταγγείλουν αντίστοιχες συμπεριφορές του υπαλλήλου εις βάρος των δικών τους παιδιών.

Η σύλληψή του, είχε ως αποτέλεσμα την έντονη αντίδραση των κατοίκων και φορέων της Νισύρου, οι οποίοι στέκονται στο πλευρό του. Προχώρησαν σε συγκέντρωση έξω από το Α.Τ. του νησιού και υπέγραψαν επιστολή διαμαρτυρίας, με την οποία ζητούσαν την άμεση απελευθέρωση του πατέρα και την επιστροφή του στην οικογένειά του.

Παράλληλα, ζητούσαν από τις αρχές να αναλογιστούν τις επιπτώσεις τις οποίες έχει η κράτηση του πατέρα στον ψυχισμό του ανήλικου παιδιού, και το άγχος της οικογένειας σε ενδεχόμενη απέλασή του, και διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν να φύγει από το νησί, όπως σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έκανε ο καταγγελλόμενος για παρενόχληση.

Η επιστολή διαμαρτυρίας των κατοίκων της Νισύρου

«Σήμερα, 16 Απριλίου 2024, έξω από τον Αστυνομικό Σταθμό Νισύρου συγκεντρωθήκαμε ανήσυχοι κι εξοργισμένοι κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων του νησιού.

Συγκεκριμένα ο (..) κάτοικος του νησιού μας, αφού προέβη σε καταγγελία που αφορούσε σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του δεκάχρονου παιδιού του, κρατείται έκτοτε από τις αρχές, καθώς στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων. Μάλιστα, μάθαμε ότι κινδυνεύει με άμεση απέλαση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την απόλυτη προστασία κάθε μητέρας /πατέρα που ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ να απευθυνθεί στις αρχές, προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά του/της, τα παιδιά όλων μας!

Για το νησί και την κοινωνία μας είναι ένα ζήτημα ηθικής αρχής και όχι νομικής τάξης. Ζητάμε ο πατέρας, που προέβη στην καταγγελία να δεχτεί προστασία, καθώς αποτελεί παράδειγμα για την κοινωνία μας, που μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερους/ες να μιλήσουν.

Σας καλούμε να αναλογιστείτε τις τρομερές συνέπειες που έχει ήδη η κράτηση του πατέρα στον ψυχισμό του ανήλικου παιδιού του και το άγχος που επικρέμεται στην οικογένεια με την ενδεχόμενη απέλασή του.

Θεωρούμε τη συγκεκριμένη δίωξη εκδικητική και καταχρηστική. Η διεύθυνση του (..) στο νησί μας είναι γνωστή, έχει οικογένεια και δεν θα φύγει ανενόχλητος, όπως έκανε ο φερόμενος ως θύτης.

Ζητάμε δικαιοσύνη και την άμεση επιστροφή του πατέρα κοντά στην οικογένειά του, που δοκιμάζεται».

Διέφυγε την απέλαση στο παρά πέντε

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εντέλει το ενδεχόμενο της απέλασης ματαιώθηκε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της διαλεύκανσης της συγκεκριμένης υπόθεσης παιδικής σεξουαλικής παρενόχλησης.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι λόγω επανάληψης και εμπειρίας, οι διαδικασίες απέλασης πολιτών Αλβανίας, όταν συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, διεκπεραιώνονται από την ΕΛ.ΑΣ. ιδιαίτερα γρήγορα, και οι απελαυνόμενοι οδηγούνται στα σύνορα μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, πράγμα που θα είχε ήδη συμβεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση αν δεν εγείρονταν αντιδράσεις απέναντι στο περιστατικό.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Σχετικά με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναπαράγονται σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και αναφέρονται στη διαχείριση περιστατικού από τις αστυνομικές Αρχές στη Νίσυρο, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Την Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024, ο Αστυνομικός Σταθμός Νισύρου έλαβε ενημέρωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για, απροσδιόριστο χρονικά, περιστατικό προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 12 έτη.

Κατόπιν αναζήτησης και εντοπισμού της οικογένειας του θύματος, κλήθηκε ο πατέρας του στον Αστυνομικό Σταθμό Νισύρου, ο οποίος υπέδειξε ως δράστη κάτοικο του νησιού και ενημέρωσε ότι το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024.

Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας και προσήχθη ο αναφερόμενος ως δράστης ο οποίος εξετάσθηκε, ενώ κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια που θα αποσταλούν για την εργαστηριακή ανάλυση.

Με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα, το θύμα με τον πατέρα του μετέβησαν, με τη συνδρομή αστυνομικών, στο Τμήμα Ασφαλείας Κω, για να εξετασθεί ο ανήλικος με την προσήκουσα διαδικασία, παρουσία ψυχολόγου.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί, από την πρώτη στιγμή είχαν διαπιστώσει ότι σε βάρος του πατέρα του ανήλικου εκκρεμούσε απόφαση απαγόρευσης εισόδου στην χώρα. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της καταγγελίας και με σκοπό να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση, από τις αστυνομικές Αρχές δόθηκε βαρύτητα στην προανακριτική διαδικασία. Με την ολοκλήρωση αυτής, εφαρμόστηκε διοικητική διαδικασία, χωρίς κράτηση, και ο πατέρας έλαβε προθεσμία 25 ημερών για περαιτέρω τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του».

Πηγή εικόνων: VimaTisKo.gr

