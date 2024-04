Ηλεία

Ηλεία: Διαρρήκτης μπουκάρει σε βενζινάδικο με βαν (βίντεο)

Ο διαρρήκτης είχε κλέψει το βαν από άλλη επιχείρηση νωρίτερα και το χρησιμοποίησε για να διαρρήξει το βενζινάδικο.

Με ένα πολύ επιδέξιο χτύπημα κατάφερε να «μπουκάρει» ένας δράστης σε πρατήριο καυσίμων στον Πύργο τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (17.04.2024). Αφού έκλεψε ένα κλουβάκι βαν από άλλη γειτονική επιχείρηση, πλησίασε την πόρτα και την γκρέμισα χωρίς να σπάσει το τζάμι της. Αυτό που εντυπωσίασε τόσο τους ιδιοκτήτες του βενζινάδικου όσο και τους αστυνομικούς είναι η «μαεστρία» του διαρρήκτη με την οποία παραβίασε την πόρτα οδηγώντας το βαν.

Ο ίδιος βγήκε από το βαν, μπήκε στο χώρο του καταστήματος του πρατηρίου και άρχισε να ψάχνει για χρήματα. Ένα κλειδωμένο συρτάρι τον καθυστέρησε και βγήκε ξανά στο όχημα ψάχνοντας για κατσαβίδι. Βρήκε ένα και επέστρεψε για να παραβιάσει το συρτάρι. Το ποσό που αφαίρεσε ήταν μικρό, αφού ουσιαστικά βρήκε τα «ψιλά» της επιχείρησης και η ζημιά που προκάλεσε περιορισμένη.

Η διάρρηξη έγινε αντιληπτή το πρωί της Πέμπτης όταν έφτασε ο γιος του ιδιοκτήτη και ο εργαζόμενος της επιχείρησης, για να ξεκινήσουν τη δουλειά τους.

Ο δράστης καθ’ όλη τη διάρκεια της διάρρηξης φορούσε μπουφάν και κουκούλα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος δράστης φέρεται να διέρρηξε και άλλη επιχείρηση σε κοντινή απόσταση.

