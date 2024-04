Μαγνησία

Βόλος: Εκδήλωση του Κυμπουρόπουλου “τίναξαν” στον αέρα διαδηλωτές

Πώς χαρακτήρισε ο ευρωβουλευτής την κίνηση αυτή, που προκάλεσε την ακύρωση της εκδήλωσης στην οποία ήταν ομιλητής.

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιος, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, την εισβολή από ομάδες φοιτητικών παρατάξεων σε εκδήλωση στον Βόλο όπου ο ίδιος ήταν κεντρικός ομιλητής, με τίτλο «Εφηβεία ή εφη-ΒΙΑ;».

Ειδικότερα, η εκδήλωση αφορούσε στον σχολικό εκφοβισμό και τη βία των ανηλίκων ως ελληνικό και ευρωπαϊκό φαινόμενο. Η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη στην αίθουσα Β1, στο κτήριο Ματσάγγου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο.

Ο κ. Κυμπουρόπουλος έφτασε νωρίς το μεσημέρι στον Βόλο, αλλά δεν κατάφερε να προσεγγίσει την αίθουσα λόγω της διαμαρτυρίας. Μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα TheNewspaper.gr, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Μάλιστα, επισήμανε πως «ομάδες φοιτητών που δεν έχουν καμία σχέση με τη Δημοκρατία στερούν το δικαίωμα από τους υπόλοιπους να μετέχουν σε μια δημοκρατική εκδήλωση που έχει ως αντικείμενο συζήτησης ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό θέμα».

Επίσης χαρακτήρισε «απαράδεκτο και το γεγονός ότι δεν επέτρεψαν σε έναν εκλεγμένο εκπρόσωπο της πολιτείας να μιλήσει και ειδικά στον ίδιο που είναι γνωστοί οι αγώνες που έχει δώσει κατά την θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μείζονα κοινωνικά θέματα».

