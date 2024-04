Ιωάννινα

Ιωάννινα: νεκρή γυναίκα σε φωτιά σε καμινάδα

Πώς συνέβη η τραγωδία στα Ιωάννινα που στοίχισε τη ζωή της γυναίκας.

Νεκρή στο σπίτι που διέμενε εντοπίστηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα στο Ανήλιο Μετσόβου στα Ιωάννινα.

Νωρίτερα είχε ξεσπάσει φωτιά σε καμινάδα της οικοδομής. Στο ισόγειο του κτιρίου λειτουργούσε ψησταριά και στον πρώτο όροφο διέμενε η ηλικιωμένη.

Από τα πρώτα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας προκύπτει ότι οι καμινάδες επικοινωνούσαν με αποτέλεσμα στο χώρο διαμονής της 80χρονης να έχουν εισέλθει καπνοί.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες η 80χρονη γυναίκα είχε ήδη καταλήξει.

Τα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης θα εντοπιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Η πυροσβεστική που επιχείρησε στο σημείο έκανε κατάσβεση σε σωλήνα καμινάδας ξυλόσομπας της ψησταριάς.

Πηγή: epiruspost.gr

