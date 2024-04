Μαγνησία

Καρυστιανού: Να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για την τραγωδία των Τεμπών

Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, παρευρέθηκε σε εκδήλωση στον Βόλο και μόλησε για την τραγωδία.

Με δάκρυα στα μάτια, εκατοντάδες άνθρωποι που σήμερα συγκεντρώθηκαν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας άκουσαν την Μαρία Καρυστιανού και υπέγραψαν την έκκληση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 με αίτημα την έναρξη των διαδικασιών για την αναθεώρηση του Συντάγματος, την ενεργοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, καθώς και την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας όταν προκύπτει ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων που ξεπέρασε τα τρία εκατομμύριο υπογραφές.

Το αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας αποδείχθηκε μικρό για να χωρέσει τους χιλιάδες πολίτες που θέλησαν να παρακολουθήσουν σήμερα το απόγευμα την εκδήλωση για την τραγωδία των Τεμπών, με κεντρική ομιλήτρια την Μαρία Καρυστιανού. Ορδές Βολιωτών κατέκλυσαν ασφυκτικά το κτίριο, μέσα και έξω, δημιουργώντας ουρά ακόμη και στο πεζοδρόμιο.

Με την άφιξη της Μαρίας Καρυστιανού και της Ελένης Βασάρα, που έχασαν τα παιδιά τους στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, ενώ όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, δηλώνοντας την συμπαράστασή τους στις δυο γυναίκες.

Σε δηλώσεις της η κ. Καρυστιανού τόνισε ότι για τις οικογένειες των θυμάτων είναι κάθε μέρα ένας χειρότερος Γολγοθάς. «Ελπίζουμε πολύ-πολύ γρήγορα να έρθει η τιμωρία και να μπορούμε να αναπνέουμε πιο εύκολα», είπε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την στήριξη του κόσμου.

Σε ερώτηση για την πειθαρχική έρευνα που διέταξε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη σε βάρος της εισαγγελέως Λάρισας, η οποία απέρριψε μήνυση συγγενών κατά του Χρ. Τριαντόπουλου για το μπάζωμα, η κ. Καρυστιανού τόνισε:

«Ήταν τόσο αδιανόητη η κίνηση της Εισαγγελέως Λαρίσης που δεν θα μπορούσε η κ. Αδειλίνη να πράξει διαφορετικά. Η αρχειοθέτηση της μήνυσής που καταθέσαμε ήταν η ντροπή της δικαιοσύνης. Η κατηγορία για πλημμέλημα σε βάρος του Αγοραστού είναι εξοργιστική. Δεν μας ενδιαφέρει να γίνει γρήγορα η δίκη, αλλά να γίνει σωστή ανακριτική διαδικασία ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Και αυτά που έκρυψαν και όπου κι αν τα πέταξαν, εμείς θα τα βρούμε, θα τα συγκεντρώσουμε και θα γίνει σωστή δίκη».

Ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς Αλέξανδρος Τζαμπαζλής τόνισε ότι είναι αυτονόητο πώς θα πρέπει να αποδοθεί απόλυτη δικαιοσύνη για το τραγικό δυστύχημα, αλλά η αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία είναι ότι αποτελεί ζητούμενο και δυστυχώς αυτό προσβάλει. Σήμερα ο σιδηρόδρομος βρίσκεται στην χειρότερη κατάσταση, ο Βόλος είναι αποκλεισμένος, όπως και πολλές πόλεις της βόρειας Ελλάδας. Στην Αλεξανδρούπολη έχει να πάει τρένο περίπου 5-6 χρόνια.

Ο ίδιος υπερασπίστηκε τους συναδέλφους του απέναντι σε όσα ακούγονται για τις απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και δήλωσε ότι «εμείς γνωρίζαμε ότι κάποιες ήταν μονταρισμένες». Τόνισε ότι η δικαιοσύνη να μην περιοριστεί μόνο στις ευθύνες του σταθμάρχη, αλλά να φτάσει όπου χρειαστεί και όπου πρέπει.

Η κ. Ελένη Βασάρα κατήγγειλε τις εγκληματικές ελλείψεις και παραλείψεις που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα, τονίζοντας ότι επιχειρήθηκε να ενισχυθεί με κάθε τρόπο το άθλιο αφήγημα του ανθρώπινου λάθους, το οποίο επικαλέστηκε η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική της Βουλής, υποβαθμίζοντας το γεγονός ότι ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε κυριολεκτικά σε ναρκοπέδιο και το τρομερό δυστύχημα ήταν θέμα χρόνου.

Η κ. Βασάρα επισήμανε ότι οι συγγενείς των θυμάτων αγωνίζονται με κάθε τρόπο ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και η συμπαράσταση του κόσμου στηρίζει τον αγώνα τους. Ζητούν πλήρη διερεύνηση όλων των πτυχών του εγκλήματος από τις δικαστικές αρχές για να μην υπάρξει οποιαδήποτε συγκάλυψη, αναβάθμιση όλων των κατηγοριών και κακουργήματα, απόδοση ευθυνών για όλους τους υπεύθυνους όσο ψηλά κι αν βρίσκονται, απρόσκοπτη απόδοση ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα που ευθύνονται χωρίς την απαράδεκτη κάλυψη της πολιτικής ασυλίας.

Καρυστιανού: Είμαστε περισσότεροι από τους καλοβολεμένους

Μια μητέρα έγινε σύμβολο για εκατομμύρια πολίτες που ζητάνε την άρση ασυλίας των πολιτικών προσώπων που ευθύνονται για το αδιανόητο –για ένα κράτος που πληροί τους στοιχειώδεις έστω κανόνες ασφαλείας– σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η ίδια μίλησε σήμερα στο ΤΕΕ Μαγνησίας:

«Δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα και μετά την συγκάλυψη ας βγουν να παραδεχτούν πως η δικαιοσύνη αργοπεθαίνει. Προφυλάσσουν τους εγκληματίες πολιτικούς, αλλάζουν νόμους και διατάξεις όπως τους βολεύει , θέλουν εμάς τους γονείς να μας γονατίσουν. Το πολιτικό μας σύστημα κινείται από το χρήμα , μας λένε πως ποτέ δεν θα ξεφύγουμε. Η απληστία εξαφάνισε τα ίδια μας τα παιδιά και η καταστροφή ενός ανθρώπου εξασφαλίζει την σωτηρία του άλλου. Σε μια τέτοια άρρωστη κοινωνία κανείς δεν θα είναι καλά. Είμαστε καταδικασμένοι να τρέχουμε πίσω από τους δυνάστες μας για ψίχουλα.

Εάν κανείς δεν νοιάζεται για εμάς , θα τους κάνουμε να νοιαστούν. Η οργή μας μεταμορφώνεται σε δύναμη και δεν περιμένουμε βουβοί τους δήθεν σωτήρες. Είμαστε περισσότεροι από τους καλοβολεμένους. Η κόρη μου δεν πρόλαβε καν να ψηφίσει στη ζωή της. Οι ρωγμές στο σύστημα έγιναν και είναι μεγάλες, όλα θα αλλάξουν. Η δικιά μας δικαίωση είναι αυτό που συμβαίνει και ας λείπουν τα παιδιά μας. Μακάρι να γνώριζαν τα παιδιά μας πόσο μεγαλώνει η καρδιά μας για να τα φτάσει».

Η εκδήλωση με τίτλο «Τέμπη 2023-2024. Το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί», διοργανώθηκε από τον Σύλλογο «Τέμπη 2023», πολίτες του Βόλου, φοιτητικούς συλλόγους, τον Ενιαίο Σύλλογο Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον Σύλλογο Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού ΠΘ, τον Σύλλογο Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ΠΘ και τον Σύλλογο Διοικητικού Προσωπικού ΠΘ.

Στην αρχή της εκδήλωσης, βαθιά συγκινημένοι οι συμμετέχοντες τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

