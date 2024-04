Δωδεκανήσα

Θάνατος βρέφους – Κως: Ασφυξία από τροφή έδειξε η ιατροδικαστική

Τι είπε ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό, σχετικά με τους μώλωπες και τις εκδορές στο σώμα του άτυχου παιδιού.

Συνεχείς ανατροπές σημειώνονται στην τραγική υπόθεση με το νεκρό κοριτσάκι –μόλις ενός έτους– που μεταφέρθηκε το Σάββατο αναίσθητο στο Νοσοκομείο Κω και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή.

Όπως μεταδίδεη ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Σπύρος Λεβειδιώτης. η σορός του μεταφέρθηκε το πρωί της Κυριακής στη Ρόδο για την ιατροδικαστική εξέταση, από την οποία προέκυψε ότι το μωρό πέθανε από «ασφυξία δια κατάποσης τροφής», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, και ότι δεν έχει υπάρξει βιασμός ούτε σεξουαλική κακοποίηση, όπως έδειχναν αρχικές ενδείξεις στο σώμα του.

Κατά την πρώτη εξέταση του μωρού στο νοσοκομείο το Σάββατο το βράδυ, οι γιατροί διαπίστωσαν την παρουσία άπεπτων τροφών στο αναπνευστικό του σύστημα, με αποτέλεσμα τη μη ροή οξυγόνου. Παρατήρησαν όμως ότι το βρέφος έφερε εκδορές και γενικευμένες εκχυμώσεις σε διάφορα μέρη του σώματος του, ενώ διαπίστωσαν και μη φυσιολογικές καταστάσεις στο κάτω μέρος του σώματός του, που δεν συνάδουν με την ηλικία του.

Για τις εκδορές και τις αμυχές, ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει χρονικά ποτέ προκλήθηκαν.

Για τον θάνατο του μωρού έχουν συλληφθεί οι γονείς του. Στην αστυνομία δήλωσαν ότι τα τραύματα που έφερε το βρέφος προέρχονταν είτε από χτυπήματα που δέχθηκε από τον αδερφό της, ηλικίας 2 ετών, είτε από κάποια ατυχήματα.

