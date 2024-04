Χαλκιδική

Χαλκιδική: Χτύπησαν με φτυάρι δημοτικό υπάλληλο εν μέσω καταιγίδας

Πώς συνέβη το απίστευτο περιστατικό στην Χαλκιδική. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του υπαλλήλου.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Νέα Μουδανιά, στη Χαλκιδική.

Υπάλληλος του Δήμου Νέας Προποντίδας δέχθηκε επίθεση -εν μέσω σφοδρής καταιγίδας- από δύο άνδρες. Μάλιστα ο ένας δεν δίστασε να σηκώσει ακόμη και φτυάρι για να τον χτυπήσει! Ο δημοτικός υπάλληλος χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ ο ένας από τους δύο δράστες συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:30 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία, ο άτυχος υδραυλικός δέχθηκε επίθεση από δύο άνδρες, ηλικίας 51 και 25 ετών. Ο 51χρονος μάλιστα δεν δίστασε να σηκώσει ένα φτυάρι και να τον χτυπήσει, ενώ στη συνέχεια ο 25χρονος τον γρονθοκόπησε. Μετά την επίθεση ο υπάλληλος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών και εν συνεχεία στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, από όπου και έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Όπως περιέγραψε μιλώντας στο thestival.gr ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Μανώλης Καρράς, η επίθεση έγινε εν μέσω νεροποντής και χαλαζόπτωσης και ενώ συνεργεία του Δήμου, αλλά και ο ίδιος, είχαν μεταβεί σε περιοχή των Νέων Μουδανιών, προκειμένου να επιθεωρήσουν ένα νέο αντιπλημμυρικό έργο.

«Το βράδυ του Σαββάτου, εγώ, ο αντιδήμαρχος, οι Διευθυντές της Τεχνικής Υπηρεσίας Ποιότητας Ζωής, ο υδραυλικός αλλά και μηχανήματα του Δήμου μεταβήκαμε στο σημείο προκειμένου να δούμε αν θα λειτουργούσε ένα καινούργιο αντιπλημμυρικό έργο. Κάποια στιγμή και ενώ ο υδραυλικός περνούσε μπροστά από κάποιο κατάστημα, δέχθηκε επίθεση», δήλωσε στο thestival.gr ο κ. Καρράς.

Όπως είπε μάλιστα ο ίδιος, ο δημοτικός υπάλληλος γλίτωσε τα χειρότερα αφού έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι και γλίτωσε από ένα χτύπημα στο κεφάλι! Ο κ. Καρράς καταδίκασε το περιστατικό και εξέφρασε την αγανάκτησή του για τα όσα συνέβησαν: «Είναι τραγικό. Πήγαμε το Σάββατο το βράδυ να δούμε την κατάσταση με το νέο αντιπλημμυρικό έργο και ο υπάλληλός μας δέχθηκε επίθεση. Εύχομαι να μην αντιμετωπίσουμε ξανά κάτι τέτοιο», σχολίασε ο Δήμαρχος της περιοχής.

Ο 51χρονος άνδρας που χτύπησε τον υπάλληλο με το φτυάρι συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του 51χρονου αλλά και του 25χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

