Χαλκιδική: Καρέ - καρέ η επίθεση με φτυάρι στον δημοτικό υπάλληλο (βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της επίθεσης με φτυάρι στον υπάλληλο του Δήμου. Ο ίδιος μιλάει για το περιστατικό στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα''.

Ο υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση με φτυάρι ενώ επόπτευε τα αντιπλημμυρικά έργα, Νίκος Ουζούνης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” για το περιστατικό που έγινε το βράδυ του Σαββάτου στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.

Μαζί του ήταν και ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Μανώλης Καρράς, και πήγαιναν από αντλιοστάσιο σε αντλιοστάσιο να τα ελέγξουν.

Όπως ανέφερε ο κ. Ουζούνης στην Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, το βράδυ της επίθεσης ήταν μαζί με άλλους υπαλλήλους του Δήμου και κάποια στιγμή ένα πλήθος από καταστηματάρχες τον αναγνώρισε. Έπειτα άρχισε να παραπονιέται για τις αντλίες. Κάποιος από τους καταστηματάρχες τον χτύπησε με ένα φτυάρι «μου είπε φύγε από εδώ μην σου δώσω μια με το φτυάρι και σε σακατέψω. Ξαφνικά σηκώνει το φτυάρι και με χτυπάει στο κεφάλι. Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται πως προσπαθώ να σωθώ. Μετά ήρθαν άλλα δύο άτομα και με χτύπησαν και αυτά».

Ό Δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Μανώλης Καρράς ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει ξανά τέτοιο περιστατικό. «Είμασταν όλοι εκεί για να μην πλημυρίσει η περιοχή μας και δεχτήκαμε επίθεση»





