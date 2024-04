Χανιά

Φωτιά στη Σούδα κοντά στον Ναύσταθμο - Μήνυμα 112 στους κατοίκους (εικόνες)

Δόθηκε εντολή να εκκενωθεί πλήρως ο οικισμός, ενώ ασθενοφόρα μεταφέρουν ασθενείς στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε έκταση του Ναυστάθμου Κρήτης στη Σούδα, με την Πολιτική Προστασία να εκδίδει 112 για εκκένωση του οικισμού του Ναυστάθμου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 8.25. Νωρίτερα, μέσω του 112, εστάλη μήνυμα στους κατοίκους στον Ναύσταθμο, προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή τους. Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Εάν βρίσκεστε στον οικισμό Ναύσταθμο απομακρυνθείτε από την περιοχή. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για προληπτικούς λόγους, ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης αποφάσσε την εκκένωση των σχολικών κτιρίων του A' και Γ' Παιδικού Σταθμού Σούδας, του 1ου Δημοτικού και 1ου Νηπιαγωγείου Σούδας, του 2ου Δημοτικού και 2ου Νηπιαγωγείου Σούδας, καθώς και του Γυμνάσιου και Λυκείου Σούδας.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



??#Κρήτη



?? Εάν βρίσκεστε στον οικισμό #Ναύσταθμο απομακρυνθείτε από την περιοχή



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) April 23, 2024

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργό μετωπο και χάρις στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το μέτωπο "κόπηκε" μέσα σε 2 ώρες, παρά τους ισχυρούς ανέμους που δυσχαιρεναν το εργο της κατάσβεσης.

Αυτή τη στιγμή αντιμετωπιζονται μόνο μικρές καύσεις εντός της καμένης περιοχής και δεν έχει κατγραφεί καμία ζημιά σε υποδομές και κατοικίες. Ο άνεμος παραμένει ισχυρός στα 8 μποφόρ.

Το νοσοκομείο εκκενώθηκε προληπτικά και μερικώς και δεδομένου ότι δεν απειλήθηκε επέστρεψαν όλοι οι ασθενείς.

Τα παιδιά από τον παιδικό Σταθμό στη Σούδα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε γήπεδο σύμφωνα με το προβλεπόμενο σχέδιο και τα παρέλαβαν οι γονείς τους.

Στο συμβάν επιχειρούν σύμφωνα με την ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, 79 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από δυνάμεις που διέθεσε το Πολεμικό Ναυτικό του Ναυστάθμου, εθελοντές αλλά και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σούδα Χανίων επιχειρούν 79 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από δυνάμεις του Π.Ν, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 23, 2024

